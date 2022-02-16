أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء) أنه لا يرى إلى حد الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية.
وقال “زيلينسكي” في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “عندما تنسحب القوات سيرى الجميع ذلك، لكن في الوقت الحالي هذه مجرد تصريحات وكلام”.
وأضاف خلال زيارة لغرب أوكرانيا: “نتعامل مع الحقائق التي لدينا ولا نرى أي انسحاب بعد”.
وتابع “زيلينسكي”: “أعتقد أن كل الناس العاديين يتوقعون وقف التصعيد، أما بالنسبة للتهديد فقد قلت مرات عديدة إننا نتعامل بهدوء مع أي تهديدات؛ لأننا نتذكر أن كل هذا لم يبدأ أمس، هذا يحدث منذ سنوات عديدة”.
الرئيس الأوكراني: سحب روسيا لقواتها من حدودنا مجرد كلام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء) أنه لا يرى إلى حد الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية.
وقال “زيلينسكي” في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “عندما تنسحب القوات سيرى الجميع ذلك، لكن في الوقت الحالي هذه مجرد تصريحات وكلام”.
وأضاف خلال زيارة لغرب أوكرانيا: “نتعامل مع الحقائق التي لدينا ولا نرى أي انسحاب بعد”.
وتابع “زيلينسكي”: “أعتقد أن كل الناس العاديين يتوقعون وقف التصعيد، أما بالنسبة للتهديد فقد قلت مرات عديدة إننا نتعامل بهدوء مع أي تهديدات؛ لأننا نتذكر أن كل هذا لم يبدأ أمس، هذا يحدث منذ سنوات عديدة”.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
08:07 PM
لفت إلى أن تهديد موسكو لبلاده يعود لسنوات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء) أنه لا يرى إلى حد الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية.
وقال “زيلينسكي” في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “عندما تنسحب القوات سيرى الجميع ذلك، لكن في الوقت الحالي هذه مجرد تصريحات وكلام”.
وأضاف خلال زيارة لغرب أوكرانيا: “نتعامل مع الحقائق التي لدينا ولا نرى أي انسحاب بعد”.
وتابع “زيلينسكي”: “أعتقد أن كل الناس العاديين يتوقعون وقف التصعيد، أما بالنسبة للتهديد فقد قلت مرات عديدة إننا نتعامل بهدوء مع أي تهديدات؛ لأننا نتذكر أن كل هذا لم يبدأ أمس، هذا يحدث منذ سنوات عديدة”.
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