حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم “الأربعاء”، من أنّه إذا لم يجر التوصّل في غضون بضعة أيام إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه أزمة انتشار نووي حادّة.
وقال “لودريان” أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: “أمام الإيرانيين خيار واضح جدًا، إما أن يتسبّبوا بأزمة حادّة في الأيام المقبلة يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران”.
وبين أنّ التوصّل لاتفاق أصبح في متناول اليد؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأفاد بأنّ بقية الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي توصّلت إلى تفاهم بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.
وشدد على الحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين.
“لودريان”: إذا لم يُبرَم الاتفاق النووي مع إيران خلال أيام سيواجه العالم أزمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم “الأربعاء”، من أنّه إذا لم يجر التوصّل في غضون بضعة أيام إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه أزمة انتشار نووي حادّة.
وقال “لودريان” أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: “أمام الإيرانيين خيار واضح جدًا، إما أن يتسبّبوا بأزمة حادّة في الأيام المقبلة يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران”.
وبين أنّ التوصّل لاتفاق أصبح في متناول اليد؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأفاد بأنّ بقية الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي توصّلت إلى تفاهم بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.
وشدد على الحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
07:21 PM
شدد على الحاجة إلى قرارات سياسية من طهران
حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم “الأربعاء”، من أنّه إذا لم يجر التوصّل في غضون بضعة أيام إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه أزمة انتشار نووي حادّة.
وقال “لودريان” أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: “أمام الإيرانيين خيار واضح جدًا، إما أن يتسبّبوا بأزمة حادّة في الأيام المقبلة يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران”.
وبين أنّ التوصّل لاتفاق أصبح في متناول اليد؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.
وأفاد بأنّ بقية الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي توصّلت إلى تفاهم بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.
وشدد على الحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين.
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