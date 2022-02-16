وزير الإعلام: يحق للمعترض على تقدير العقار المنزوع التوجه لديوان المظالم

قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتواصل الحكومي، اليوم، في إجابة عن سؤال حول إجراءات تثمين العقارات المنزوعة لصالح المشروعات الحكومية: "إن المملكة تكفل حقوق المواطن بعدالة وإجراءات واضحة عبر أنظمة محددة، وأنه يحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة أي تقدير خلال 60 يوم من تاريخ القرار أمام ديوان المظالم"، مشددا على حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها.

وتطرق القصبي إلى إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "وسط جدة" الذي سيجعلها وجهه سياحية عالمية.

كما أشار إلى مبادرة هي الأولى من نوعها، وهي إطلاق سمو ولي العهد لمجموعة بوتيك، التي تستهدف تأهيل وتطوير القصور الملكية التاريخية، وتحويلها إلى فنادق عالمية، تستلهم فخامتها من تراث وثقافة وطننا.

وأكد وزير الإعلام أن كل هذا الحراك انعكس على تطور القطاع السياحي الذي تضاعف عدد منشآته إلى 5 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت المنشآت 1000 منشأة ووصلت الآن إلى أكثر من 5800 منشأة.