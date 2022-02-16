وتطرق القصبي إلى إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "وسط جدة" الذي سيجعلها وجهه سياحية عالمية.
كما أشار إلى مبادرة هي الأولى من نوعها، وهي إطلاق سمو ولي العهد لمجموعة بوتيك، التي تستهدف تأهيل وتطوير القصور الملكية التاريخية، وتحويلها إلى فنادق عالمية، تستلهم فخامتها من تراث وثقافة وطننا.
وأكد وزير الإعلام أن كل هذا الحراك انعكس على تطور القطاع السياحي الذي تضاعف عدد منشآته إلى 5 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت المنشآت 1000 منشأة ووصلت الآن إلى أكثر من 5800 منشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: يحق للمعترض على تقدير العقار المنزوع التوجه لديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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