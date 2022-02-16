القبض على مواطن اعتدى على قائد حافلة بالضرب والصدم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدنية المنورة أن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الهجرة ألقت القبض على مواطن بعد أن قام بإيقاف سائق حافلة واعتدى عليه بالضرب وصدمه بمركبته ومن ثم هرب من الموقع.

وأضاف أنه تبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أنه في حالة غير طبيعية واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.