على طريقة “المافيا”.. شاهد عملية اختطاف مرعبة لرجل في بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - على طريقة عصابات “المافيا”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية مداهمة مرعبة بالسيارات وخطف شاب عراقي في العاصمة بغداد، وهو ما زاد المخاوف الأمنية في البلاد.
وأقدمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، على خطف شاب من سيارته، أكدت مصادر بعدها أنه صاحب محل للصرافة في بغداد.
وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، أظهر الفيديو “المقلق” لحظة الاختطاف، عندما كان الشاب يقود سيارة بيضاء صغيرة، قبل أن تعترضه سيارة كبيرة أمامه وتجبره على الوقوف، بينما جاءت سيارة أخرى وتوقفت خلفه.
وبعد نزول المسلحين، حاول الشاب الرجوع بسيارته والفرار، لكنهم استطاعوا فتح باب سيارته، وإخراجه بالقوة.
وأقدم المسلحون بعدها على إدخاله في سيارتهم، قبل أن يقود أحدهم سيارته، ويلوذون بالفرار.
ووفقا لمصادر عراقية، قال مصدر أمني: إن الجهات المعنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إلى المنفذين، وتحرير المخطوف.
ووفقا لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منفذ الاختطاف ينتمي لميليشيات “عصائب أهل الحق”، وهو يقطن في نفس المنطقة التي يسكن بها المخطوف.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 07:04 PMعلى طريقة “المافيا”.. شاهد عملية اختطاف مرعبة لرجل في بغداد
على طريقة عصابات “المافيا”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية مداهمة مرعبة بالسيارات وخطف شاب عراقي في العاصمة بغداد، وهو ما زاد المخاوف الأمنية في البلاد.
وأقدمت مجموعة مسلحة، الثلاثاء، على خطف شاب من سيارته، أكدت مصادر بعدها أنه صاحب محل للصرافة في بغداد.
وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، أظهر الفيديو “المقلق” لحظة الاختطاف، عندما كان الشاب يقود سيارة بيضاء صغيرة، قبل أن تعترضه سيارة كبيرة أمامه وتجبره على الوقوف، بينما جاءت سيارة أخرى وتوقفت خلفه.
وبعد نزول المسلحين، حاول الشاب الرجوع بسيارته والفرار، لكنهم استطاعوا فتح باب سيارته، وإخراجه بالقوة.
وأقدم المسلحون بعدها على إدخاله في سيارتهم، قبل أن يقود أحدهم سيارته، ويلوذون بالفرار.
ووفقا لمصادر عراقية، قال مصدر أمني: إن الجهات المعنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إلى المنفذين، وتحرير المخطوف.
ووفقا لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منفذ الاختطاف ينتمي لميليشيات “عصائب أهل الحق”، وهو يقطن في نفس المنطقة التي يسكن بها المخطوف.
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