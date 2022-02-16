363 خرقاً جديدا لقوى التحالف في الحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى التحالف في محافظة الحديدة 363 خرقاً خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات التحالف، استحداث تحصينات قتالية، وأربع غارات للطيران التجسسي على حيس وتحليق 32 طائرة تجسسية وأربع طائرات حربية على الجبلية وحيس ومقبنة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، 126 خرقاً بقصف مدفعي لـ455 قذيفة و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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