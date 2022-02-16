اخبار الخليج – وزيرة الصحة تسلم دفعة جديدة من منتسبي الوزارة وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعاً للمواصلة بنفس الوتيرة والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين، وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيدةً بجهود الموظفين وحرصهم للحفاظ على الأمن الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر في مواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة، وما تم بذله من جهود جبارة وتضحيات عظيمة.

وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، حيث إنّ هذا التقدير الملكي يمثل دعماً لا محدود للكوادر الطبية في مختلف المواقع، وتكريم العطاء الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذجًا متقدمًا في القطاع الصحي والإنساني.

جاء ذلك لدى تفضل سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022م بتسليم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» لدفعة جديدة من الكوادر الوطنية من منتسبي وزارة الصحة، إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وبهذه المناسبة، هنأت سعادة الوزيرة الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» من منتسبي وزارة الصحة، مؤكدةً مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود المخلصة لتقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية بأعلى جودة ممكنة لكافة المواطنين والمقيمين، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات لمملكة البحرين.

من جانبهم، أعرب منتسبو وزارة الصحة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن فخرهم واعتزازهم بأن يكونوا ضمن المكرمين من فريق البحرين، لافتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعًا لبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها، مؤكدين مواصلة العمل بكل عزم حتى بلوغ الأهداف المنشودة والقضاء على الجائحة.