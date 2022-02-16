محمد بن مسعود - الدمام - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى بلاده بأنها «إيجابية»، وقال أنها «ستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية».
وخلال حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من الإمارات مساء أمس، تم نشره اليوم، أضاف أردوغان أنه أجرى عدة اتصالات هاتفية «إيجابية» مع نظيره الإسرائيلي، وأنه من المخطط أن يزور الأخير تركيا في مارس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أردوغان: زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة إلى تركيا «خطوة إيجابية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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