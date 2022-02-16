شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسمح بالدخول للقادمين من المملكة دون عزل صحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء، إنها ستمد إجراءات السفر دون حجر صحي بحيث تشمل المملكة هذا الشهر، لتعاود فتح الحدود بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وستستعيد سنغافورة أيضا حصصها في إطار برنامج السفر بالنسبة لمن تلقوا التطعيم وستزيدها، بعد خفضها في ديسمبر كانون الأول في مواجهة انتشار المتحور أوميكرون.

وقالت الوزارة إن سنغافورة ستعكف على تسهيل الإجراءات الحدودية لجميع المسافرين وستلغي شرط الموافقة على الدخول بالنسبة للمقيمين الذين يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد، مما يسهل السفر على المغتربين.