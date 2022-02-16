شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إزالة 62 من الحظائر المخالفة في «أبرق الرغامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في رصد المخالفات البلدية، ومعالجة الظواهر السلبية على نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس حمود الزهراني بأن الفرق الرقابية في البلدية رصدت تعديات على أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو (16) ألف متر مربع، وذلك بإنشاء حظائر أغنام مخالفة وتسببت في ازعاج السكان والتلوث، حيث تم أزالت (62) من الحظائر المخالفة التي تمارس نشاطها عشوائيا بنطاق بلدية أبرق الرغامة.

وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمال غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، مثمنة تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد 940.