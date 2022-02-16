وزير الخارجية يلتقي نظيره الكرواتي.. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - الجانبان ناقشا فرص التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش رادمان، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكرواتية زغرب.

وشهد اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات السعودية الكرواتية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات أبرزها التعاون في التكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، مع أهمية تبادل الخبرات في تلك الجوانب في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تأكيد أهمية دعم المستثمرين بهدف تنمية التجارة وزيادة الاستثمارات بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

وحضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، رئيس البرلمان بجمهورية كرواتيا غوردن ياندريكوفيتش، في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.