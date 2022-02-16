زوار “صُنع في السعودية” يشاركون في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها

محمد بن مسعود - الدمام - استقطب المئات في أول أيامه.. وأتاح فرصة خوض تجارب استثنائية

أتاح معرض “صُنع في السعودية” لزواره المشاركة في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها، عبر تجربة فريدة تأخذ الجمهور في رحلة صناعة العطور، وآليات تحقيق الجودة اللازمة لها وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.

وحفز المعرض زواره على الإسهام في صناعة العطور من خلال خطوط الإنتاج التي تمر بعدة مراحل من بينها التعبئة والكبس، انتهاءً بمرحلة تجهيز المنتج للمستهلك.

ويهدف المعمل إلى تثقيف الزوار عن أدوات صناعة العطور ومراحلها, ويتيح للزوار خوض هذه التجربة بهدف تعليمي وتثقيفي لزيادة الوعي بمعايير الجودة المُتّبعة في كيفية صناعة العطور.

واستقطب في أول أيام المعرض مئات الزوار، وأتاح لهم فرصة خوض تجارب استثنائية في صناعة العود، وزيادة المنتج المحلي من الصناعات السعودية التي تعمل بها مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة.