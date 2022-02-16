اخبار الخليج – الخالدية الشبابية تدشن مبادرة «عاملني صح» غدا

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، تدشن جمعية الخالدية الشبابية غدا (الخميس) مبادرة «عاملني صح»، وذلك في منطقة الووتر جاردن وتستمر على مدى ثلاثة أيام من ١٧ إلى ١٩ فبراير الجاري من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً.

وقال رئيس جمعية الخالدية الشبابية السيد إبراهيم راشد النايم أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بشأن فن التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى ما توليه جمعيته من اهتمام غير محدود لمختلف فئات المجتمع، وبخاصة ذوي الهمم الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع وواجب علينا جميعا تعبيد جسور التواصل معهم على النحو الصحيح وبحيث لا يقلل من شأنهم أو أن يتم التعامل معهم على نحو يسيء لهم بقصد أو عن غير قصد.

وأكد أن هناك حاجة فعلية لتثقيف العامة بشأن الأساليب وطرق التعامل الصحيحة مع هذه الفئة، كما يجب تشجيع العموم على تعلم لغة الإشارة للتواصل مع فئة الصم ولغة برايل للتواصل مع فئة المكفوفين بما يفيدهم ويفيد بهم.

وعن مبادرة «عاملني صح»، أوضح النايم أنها مبادرة إنسانية سيتم إطلاقها بقيادة وإشراف الفنان البحريني المخرج ياسر ناصر – صاحب فكرة هذه المبادرة – وبمشاركة جمعية الخالدية ومجموعة من طلبة الإعلام من جامعة البحرين وبعض المهتمين بالأعمال التطوعية.

وتتلخص فكرة المبادرة في التوعية والتثقيف بشأن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان المفاتيح الأساسية والسليمة التي يجب علينا معرفتها والتعاطي معها وتطبيقها للوصول إلى تعامل إنساني راقٍ يحفظ لهذه الفئة كرامتها ويعطيها الثقة التامة في نفسها وعدم الخوف من الانخراط في المجتمع والتعاطي معه خشية عدم تقبلها أو فهمها.

وتحتوي هذه المبادرة على عدة فعاليات وأنشطة من شأنها التثقيف والتوعية بفن إتكيت التعامل الخاص من خلال صفحات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي يتم فيها نشر مجموعة من الرسائل والمعلومات والفعاليات والأنشطة المصاحبة للحملة، والتي سيساهم فيها مجموعة كبيرة من الفنانين وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الإجتماعي، وكذلك الدعوة مفتوحة للجمهور الكريم لأن يكونوا جزءاً من هذه المبادرة من خلال المساهمة في نشر محتوى الصفحات والتصوير ونشر مساهماتهم على صفحاتهم الخاصة لتصل المبادرة إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس.

كما سيتم توزيع العديد من المطبوعات والمنشورات التوعوية في المجمعات والأماكن العامة، وستقام أكشاك عرض في بعض المجمعات التجارية لإطلاع الجمهور على إنجازات المبادرة.

وستتوج هذه الفعاليات بفيلم توعوي يطرح فيه تجارب ذوي الهمم، وبعض المقابلات مع ذوي الاختصاص الطبي والتربوي والنفسي لتعزيز مفهوم المعاملة السليمة والناجحة للوصول إلى مجتمع واعٍ ومثقف في فن التعامل.