أرامكو للتجارة و”البحر الأحمر” المصرية توقعان اتفاقية غير ملزمة لإمدادات النفط الخام وشراء المنتجات

وقّعت شركة أرامكو للتجارة، أمس، اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية.
وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.
وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.
وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات “شركة البحر الأحمر” لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70%، وهو الركيزة الأساس في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة محمد القحطاني إلى توقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينًا أن الاتفاقية تعد شريكًا مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.
وقال: نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 05:41 PM
في خطوة تتماشى مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية لزيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائيةأرامكو للتجارة و”البحر الأحمر” المصرية توقعان اتفاقية غير ملزمة لإمدادات النفط الخام وشراء المنتجات
وقّعت شركة أرامكو للتجارة، أمس، اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية.
وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.
وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.
وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات “شركة البحر الأحمر” لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70%، وهو الركيزة الأساس في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة محمد القحطاني إلى توقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينًا أن الاتفاقية تعد شريكًا مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.
وقال: نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
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