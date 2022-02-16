محمد بن مسعود - الدمام - 16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 05:39 PM خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بالفيديو: هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ وزير الموارد البشرية يجيب بالفيديو: هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ وزير الموارد البشرية يجيب قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الإعلام المكلف م. ماجد القصبي: إن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف، ويعد رقم تاريخياً وغير مسبوق.

وأضاف “الراجحي”: أطلقنا 32 قرار توطين نوعياً خلق 400 ألف وظيفة في عام 2021، وأكد أن استراتيجية سوق العمل تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، وهدفنا في عام 2022 إطلاق 30 قرار توطين جديداً.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نستهدف الوصول إلى أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل، وأكد أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق مليون و800 ألف وظيفة.

وأعلن “الراجحي” دخول 400 ألف شاب وشابة في سوق العمل لأول مرة، وقال: هدفنا “خلق الوظائف” في النظام الجديد، وأضاف أن شباب وشابات الوطن أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في سوق العمل.

وحول هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟ أجاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو التالي:

فيديو || وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:



شباب وشابات الوطن أثبتوا نجاحهم وكفاءتهم في سوق العمل#مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/k0MH1MiRjg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022 الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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