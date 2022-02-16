سبار العالمية تدشن أحدث فروعها بحي عرقة

محمد بن مسعود - الدمام - مواصلةً لخطتها التوسعية ووصلت إلى 13 فرعاً بمدينة الرياض

دشنت مجموعة السدحان التجارية المالكة لسلسلة متاجر سبار العالمية اليوم الأربعاء أحدث فروعها في حي عرقة بمدينة الرياض، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة السدحان، والإدارة التنفيذية، وعدد من موردي الشركة الأساسيين، بالإضافة لفريق العمل، وجمع غفير من عملاء سبار سوبر ماركت العالمية في الرياض، في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

من جهته، أكد الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السدحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج المجموعة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر سبار سوبرماركت العالمية داخل المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المميزة على نطاق جغرافي واسع، والتي وصل عدد فروعها إلى 13 فرعاً عصرياً تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز، ويؤكد التزامها في الوقت ذاته المساهمة في النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديداً ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية مجموعة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها و زيادتها، مشيراً للدور المهم الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، والذي ينطلق من إيمان مجلس ادارة المجموعة بقدرات الشباب السعودي وضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

كما أكد المهندس سليمان الزهراني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن افتتاح هذا الفرع من متاجر سبار سوبر ماركت العالمية جاء بعد افتتاح فرع النخيل قبل فترة وجيزة، وسيتلوه خلال الفترة المقبلة بإذن الله افتتاح عدة فروع جديدة أخرى من متاجر سبار في العديد من أحياء الرياض، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة والتي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة مجموعة السدحان العملية والتي تمتد منذ العام 1952م، ويأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة و المواد الاستهلاكية والغذائية، و تشكيلة المخبوزات الطازجة، مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات والأصناف والعروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرع سبار سوبرماركت- حي عرقة يقع على طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات، ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة بأعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1430 مترًا مربعًا.

ويتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور يتيح عرضًا متميزًا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار والفواكه، والمخابز المتكاملة الحديثة والتي تقدم البيتزا والمناقيش والمعجنات وأصناف الخبز، وأصناف الملحمة المتنوعة و الأسماك والدواجن، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية، و قهوة Censa العالمية المتميزة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد متصل تضمّن برنامج الافتتاح عروضًا قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج المكافآت ” ماي سبار My Spar”. والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

ويذكر أنّ سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13,500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميا في العالم.مجموعة السدحان التجارية متاجر سبار العالمية