أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.
وكشفت الهيئة في تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة “GameMode”، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو” بـ31 مل ثانية.
كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية.
وبحسب بيانات التقرير: فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.
وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة؛ حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.
ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.
يشار إلى أن مبادرة “GameMode” أسهمت في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة “Ping” بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 05:22 PM
خلال الربع الرابع من عام 2021“الاتصالات”: 20 مل ثانية متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.
وكشفت الهيئة في تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة “GameMode”، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو” بـ31 مل ثانية.
كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية.
وبحسب بيانات التقرير: فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.
وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة؛ حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.
ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.
يشار إلى أن مبادرة “GameMode” أسهمت في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة “Ping” بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.
قد يهمك أيضاً :-
- "التعاون الإسلامي" تبدي قلقها من تزايد مظاهر الكراهية والتمييز على أساس المعتقد
- سبار العالمية تدشن أحدث فروعها بحي عرقة
- بعد ساعات.. انتهاء مهلة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري
- اتحاد منتجي الملابس بإيران: الأسر لم تعد قادرة على شراء الملابس برأس السنة الإيرانية بسبب الفقر
- قائد بالجیش الإیراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر لا للرفاه والراحة
كانت هذه تفاصيل خبر "الاتصالات": 20 مل ثانية متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.