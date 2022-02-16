شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قيادة القوات المشتركة تناقش معايير الاستهداف في القانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وتوجيه من قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق بن سالم الإزيمع، اختتمت اليوم الأربعاء في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، ورشة عمل مشتركة واستمرت ليومين تحت مسمى معايير الاستهداف في القانون الدولي الإنساني.

ونُظمت من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وحدة حماية الطفل بإدارة العمليات العسكرية المدنية في قيادة القوات المشتركة.

واشتملت ورشة العمل على عدة محاور في القانون الدولي الإنساني تشتمل على مبدأ التمييز، كما هو مطبق على الأشخاص في النزاعات المسلحة، وكذلك مبدأ التناسب.

يذكر أن هذه الورشة هي ضمن اللقاءات المتبادلة والمستمرة بين قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.