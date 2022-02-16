شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: قطاع السياحة حقق نمواً بـ 5 أضعاف خلال خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغت المنشآت السياحية 5800 منشأة

- المملكة حققت نجاحات كبيرة في القطاع الرياضي

- تخطى عدد زوار موسم الرياض 11 مليون زائر

- موسم الرياض ساهم في توفير 150 ألف وظيفة

- يحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة التقدير

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، أن هناك نتائج إيجابية ومثمرة خرجت بها قمة الرياض الخليجية، بعد جولة سمو ولي العهد الخليجية.

وبخصوص الجائحة، قال: "نفخر بتحقيقنا المركز الثاني عالميًّا بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع الجائحة، معلقا: "في الطريق التعافي من آثار الجائحة".

وقدم "القصبي" شكره للعاملين في القطاعات الحكومية، لاسيما في قطاعيْ الصحة والأمن، قائلا: "الشكر موصول لكل من امتثل للتعليمات الصحية".

وأكد على نجاح استضافة الرياض المؤتمر التقني leap 22؛ مشيرا إلى أنها كانت تظاهرة تقنية علمية جمعت أبرز العقول والمبتكرين سنويًّا، لافتا إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة، واستضافة الرياض مؤتمر التعدين الدولي الشهر الماضي، بمشاركة 32 دولة دليل على سعي المملكة إلى تطوير القطاع الصناعي.

واستعرض اهتمام القيادة بالسياحة، وإطلاق ولي العهد مبادرة بوتيك التي تعد الأولى من نوعها لترميم وتأهيل وتطوير القصور الملكية القديمة وتحويلها إلى فنادق عالمية، مؤكدا أنها تستلهم أصالتها من ثقافتنا وتراثنا، مبينا أنه بفضل هذا الحراك؛ نما قطاع السياحة خلال السنوات الخمس الماضية 5 أضعاف، حيث بلغت المنشآت السياحية 5800 منشأة.

ولفت إلى أن المملكة حققت نجاحات كبيرة في القطاع الرياضي، حيث استضافت مسابقات رياضية عالمية؛ من رالي داكار والفورميلا 1 والسوبر الإسباني حتى فورميلا E الدرعية، فيما أكد أيضا على نجاح موسم الرياض؛ حيث تخطى عدد زواره 11 مليون زائر، وتوفير 150 ألف وظيفة.

وشدد قائلا: "تأكدوا أن الدولة حريصة على حماية حقوق مواطنيها، مضيفا: "يحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة التقدير لدى ديوان المظالم خلال 60 يومًا من صدور القرار.