إيراداتها تفوق 20 مليون ريال سنويًّا.. هنا شركة أغذية صحّحت وضعها بعد التستر

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًّا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها اليوم.
واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في تجارة الأغذية بحائل منذ 5 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون ريال سنويًّا.
وأوضحت الوزارة أن تقدّم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة، تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، ومن ثم الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقًا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.
يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 04:03 PM
“التجارة”: الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدّمت جميع الخيارات المناسبةإيراداتها تفوق 20 مليون ريال سنويًّا.. هنا شركة أغذية صحّحت وضعها بعد التستر
نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًّا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها اليوم.
واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في تجارة الأغذية بحائل منذ 5 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون ريال سنويًّا.
وأوضحت الوزارة أن تقدّم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة، تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، ومن ثم الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقًا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.
يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
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