اخبار الخليج – 15 سنة زواج تنتهي بتطليق بحرينية تعرضت للضرب المتكرر

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت المحامية نفيسه دعبل ان المحكمة الشرعية الكبرى قضت بتطليق موكلتها المدعية من المدعى عليه زوجها طلقة بائنة للضرر المادي والمعنوي

واستحالة العشرة واستحكام الشقاق على أن يتم إيقاع الطلاق بصيغته وشروطه وارتفاع موانعه المعتبرة واكتسابه الدرجة القطعية.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت دعبل ان موكلتها تزوجت من المدعى عليه من أكثر من 10 سنوات

وانجبت له ابنتين وأنها لا تزال في عصمته ولكنها خرجت من مسكن الزوجية بسبب سوء معاملته وعدم انفاقه عليها واستغلالها ماديا وتعرضه لها أمام الناس ومراقبته ومالحقته لها في مكان عملها

وغيره من الاماكن حتى تقدمت ضده ببلاغ جنائي لدى مركز شرطة بخصوص ذلك ومما فاقم

الخلاف حتى صارت كارهة لها ما تعرضت له من ضرب مبرح في منزل الزوجية قامت على أثره بتقديم بلاغ جنائي عليه لدى مركز شرطة الذي أحال الحالة على طبيب الامن العام الذي قدم تقريرا طبيا بآثار ذاك الاعتداء.

وبينت دعبل ان المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق واستمتعت للشهود الذين ذكروا تعرض موكلتها للضرب وان الشهود حاولو الإصلاح بين الطرفين الا ان موكلتها ترفض ذلك وتطلب بالطلاق.

ولفتت دعبل ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها بأن المدعية في دعواها الاصلية قد طلبت الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر المادي

والمعنوي واستحالة العشرة واستحكام الشقاق على زوجها المدعى عليه وأنها قد استندت الى تضررها منه واستحالة استمرارها في الحياة الزوجية معه إلى أدلة صحيحة من الواقع ولها أصلها الثابت شرعا وقانونا فيما أقامته من بينة بشهادة الشهود وفيما أودعته من أوراق ومستندات، والذي ساغ لهذه المحكمة الاخذ بها والركون إليها بعد أن رسخ في عقيدتها واطمأنت من مجموع ذلك كله من قرائن وبينات على الإثبات في تعدي المدعى عليه عليها بالضرب المبرح والشديد والمتكرر وما خلفه ذلك الاعتداء من آثار على بدنها وهي شهادة تطمئن لها هذه المحكمة وتركن إليها وإلى ما ورد فيها في إثبات الضرر المدعى به من وقائع تعدي المدعى عليه على المدعية بالضرب المبرح والشديد، وأن تلك الاثار قد ثبت بالتقرير الطبي الصادر من الامن العام بوزارة الداخلية.

وكانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من جماع ذلك كله الى ما نسب إلى المدعى عليه من وقائع التطليق

الجبري وعدم امكان توصل الطرفين الى الصلح لانهاء النزاع بينهما صلحا، اصرارهما على انهائه قضاء

َّ وقد وقفت هذه المحكمة على حقيقة ما صدر من المدعى عليه تجاه المدعية و قدرت حجم ما فيه من

إساءة لها و تضرر أمثالها منه مضارة شرع بسببها التفريق بينهما للضرر واستحالة العشرة وهو منها

استخالص سائغ يكفي وجوده إليقاع الفرقة بين الزوجين المتداعيين، وتقضي بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه.