اخبار الخليج – الدمستاني يسأل وزير النفط عن المشاريع والمهن الوظيفية الجديدة للوزارة

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم النائب أحمد الدمستاني بسؤال إلى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط ، هذا نصه: ما هي المشاريع الجديدة التي تعتزم وزارة النفط اقامتها هذا العام، وماهي المهن الوظيفية التي سيشغلها العاملين في تلك المشاريع، وما مدى الدعم الاقتصادي التي ستقدمه تلك المشاريع لمملكة البحرين، وهل ستعمل الهيئة على استيعاب الكوادر الوطنية البحرينية، وكم ستكون نسبة البحرنة في تلك المشاريع المذكورة اعلاه، وماهي نسبة الموظفين الأجانب الذين سيتم استقطابهم من أجل تسيير تلك المشاريع بصفة مؤقتة؟

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