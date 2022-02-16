اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة والسياحة بالجمعية الوطنية لـ «داغستان»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، سعادة السيد رستم خبيلوف، رئيس لجنة الشباب والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية بجمهورية داغستان في روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن قطاع الشباب والرياضة ينال اهتمامًا ودعمًا من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة متواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بالمتابعة والحرص على تطوير الرياضة البحرينية من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمستوى المتقدم من التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية داغستان، وخصوصًا في مجال الرياضة، مؤكدًا أن زيارة السيد رستم خبيلوف تشكل رافدًا مهمًا للبرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن حمد قبل أعوام لاستضافة الخبرات الرياضية العالمية، لتعزيز قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين.

ونوّه معاليه إلى أنَّ المجلس يسعى دائمًا لتوطيد العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات التشريعية في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي.

من جانبه، أشاد سعادة السيد رستم خبيلوف بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين، وما تشهده من تطور وازدهار، مؤكدًا أنَّ المملكة استطاعت ترسيخ دورها وإسهاماتها المتعددة على خارطة الرياضة العالمية، وذلك من خلال ما حصدته من جوائز ومراكز متقدمة في المحافل الرياضية الدولية.