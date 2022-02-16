اخبار الخليج – مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,898.94 بارتفاع وقدره 33.40 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 759.16 بارتفاع وقدره 2.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و784 ألفا و302 سهم بقيمة إجمالية قدرها 902 ألف و551 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 121 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53.66% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.