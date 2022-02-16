محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت النائب كلثم عبد الكريم الحايكي بسؤال برلماني، إلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن الترشح والتصويت للانتخابات النيابية والبلدية، هذا نصه:
كم يبلغ عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم المادة الثالثة الفقرة الثانية البند (3) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ويمنع عليهم الترشح للانتخابات لمجلس النواب، وهل يشمل ذلك الترشيح للمجالس البلدية والحق في التصويت؟ وكم عدد الذين تم قبول طلبات التظلم وأصبح بإمكانهم الترشيح للانتخابات إن وجد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الحايكي تسأل وزير العدل عن اعداد الممنوعين من الترشح للانتخابات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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