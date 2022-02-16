شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إحباط ترويج ما يزيد على مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض، وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.