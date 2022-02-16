شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث المجالات العدلية مع السفير الطاجيكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الاربعاء 15/7/1443هـ سعادة سفير جمهورية طاجيكستان أكريم كريمي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف الطاجيكي، مشيداً بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

ثم استعرض الجانبان عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية طاجيكستان في المجالات العدلية والنيابية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة أبدى السفير الطاجيكي سعادته بهذا اللقاء، مقدماً شكره للنائب العام