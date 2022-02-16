شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج إذن إصلاح المركبات عبر "أبشر" دون مراجعة المرور؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المرور السعودي ، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

وتتمثل الخطوات في تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح، واختيار المركبات"خدمات" ، ثم اختيار إدارة المركبات ، وبعدها اختيار المركبة المعنية، واختيار إصدار إذن إصلاح وتأكيد الطلب..

وستصل رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، وبعدها تقوم بالتوجه للورشة المعتمدة المسجلة في تطبيق "ارتح" ، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.