شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة والتشهير لمقيم تحرش جنسيا بموظفة وهددها بالقتل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وضع صورة سلاح ناري وذخيرة مكتوب أسفلها "قريبا إن شاء الله"

عاقبت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض مقيم عربي " ع م . م . ا " ادين بالتحرش الجنسي لفظيا بموظفة في مقر العمل وتهديدها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري "مسدس" وذخيرة مكتوب أسفلها "قريبا إن شاء الله"، بالسجن 10 اشهر والغرامة 30 الف ريال والتشهير بنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقته بصحيفتين محليتين .

كانت المحكمة قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه عربي الجنسية وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل الذي له عليها به سلطة مباشرة ، وتهديدها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله" ، وقضت بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به وذلك بسجنه 10 أشهر - أمضى منها ثلاثة أشهر- وتغريمه 30 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش - وبقية العقوية المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ ايقافه بسبب القضية ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين وفقا للفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش العدل وكل ما قررته الدائرة وحکمت به وحدد موعد لطباعة الصك وتسليم نسخته أو إرفاقه بالمعاملة، على ان تبدأ مدة الاعتراض وقدرها 30 يوما، فإذا لم يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضه يسقط حقه به ويكتسب الحكم صفة القطعية وان قدم أحد أطراف الدعوى اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف .