محمد بن مسعود - الدمام - “ميشيل” طالبها بإثبات رغبتها في التهدئة من خلال الأفعال خيّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم (الأربعاء) روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب. ودعا رئيس المجلس التابع للاتحاد الأوروبي موسكو إلى إثبات أنها ترغب في التهدئة بالأفعال وليس بالأقوال، وفقاً لـ”رويترز”. وقال “ميشيل”: “بعثت روسيا في اليومين الأخيرين إشارات تدل على أنها منفتحة على الدبلوماسية، ونحن نحثّ روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التهدئة؛ لأن هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق”.رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 03:08 PM “ميشيل” طالبها بإثبات رغبتها في التهدئة من خلال الأفعال المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب خيّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم (الأربعاء) روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب. ودعا رئيس المجلس التابع للاتحاد الأوروبي موسكو إلى إثبات أنها ترغب في التهدئة بالأفعال وليس بالأقوال، وفقاً لـ”رويترز”. وقال “ميشيل”: “بعثت روسيا في اليومين الأخيرين إشارات تدل على أنها منفتحة على الدبلوماسية، ونحن نحثّ روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التهدئة؛ لأن هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأوروبي يُخيّر روسيا بين الدبلوماسية أو الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.