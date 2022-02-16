أمانة الشرقية تنهي المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة

أنهت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة “الأيزو 9001: 2015” الذي استهدف الإدارات العامة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة ثلاث وكالات تابعة لها، وفق برنامج زمني معدّ لذلك.
وأكد مدير الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، حرص الأمانة على التميز وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين وأهمية أتمتة جميع الخدمات، بهدف وصولها للمستفيدين بأعلى درجات ومعايير الجودة والتميز، والعمل على تطبيق هذا البرنامج على الوكالات واستكمال المرحلتين السابقتين، وتطبيق النظام على مستوى الأمانة بشكل كامل.
وأوضح القرني أنه تم إعداد خطة عمل تتضمّن مخرجاتها توثيق الإجراءات على مستوى الأمانة كاملة، والرفع بها على منصة إلكترونية؛ بهدف أتمتة الإجراءات ووضع معايير ومؤشرات لكل عملية، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات، من خلال تطبيق هذا النظام ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع، وتحقيق أعلى درجة رضا للمستفيدين عبر تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية؛ ورفع درجة التنافسية والسعي المستمر للتميز على مستوى القطاعات الحكومية والمنظمات الخاصة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
من جانب آخر، أزالت الأمانة 326 موقعًا عشوائيًّا داخل النطاق العمراني في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة بيئية تهدف للحد من الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري، شملت مخيمات واستراحات وأحواش وصنادق عشوائية وغيرها.
من جهة أخرى، نفّذت أمانة الشرقية أمس 1059 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 82 مخالفة وإغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكدت استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها للتثبّت من تطبيق التدابير والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكل مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت المواطنين والمقيمين لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات، بالتواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 03:02 PM
أزالت 326 موقعًا عشوائيًّا داخل النطاق العمراني في محافظة الجبيلأمانة الشرقية تنهي المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة
أنهت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة “الأيزو 9001: 2015” الذي استهدف الإدارات العامة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة ثلاث وكالات تابعة لها، وفق برنامج زمني معدّ لذلك.
وأكد مدير الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، حرص الأمانة على التميز وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين وأهمية أتمتة جميع الخدمات، بهدف وصولها للمستفيدين بأعلى درجات ومعايير الجودة والتميز، والعمل على تطبيق هذا البرنامج على الوكالات واستكمال المرحلتين السابقتين، وتطبيق النظام على مستوى الأمانة بشكل كامل.
وأوضح القرني أنه تم إعداد خطة عمل تتضمّن مخرجاتها توثيق الإجراءات على مستوى الأمانة كاملة، والرفع بها على منصة إلكترونية؛ بهدف أتمتة الإجراءات ووضع معايير ومؤشرات لكل عملية، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات، من خلال تطبيق هذا النظام ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع، وتحقيق أعلى درجة رضا للمستفيدين عبر تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية؛ ورفع درجة التنافسية والسعي المستمر للتميز على مستوى القطاعات الحكومية والمنظمات الخاصة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
من جانب آخر، أزالت الأمانة 326 موقعًا عشوائيًّا داخل النطاق العمراني في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة بيئية تهدف للحد من الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري، شملت مخيمات واستراحات وأحواش وصنادق عشوائية وغيرها.
من جهة أخرى، نفّذت أمانة الشرقية أمس 1059 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 82 مخالفة وإغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكدت استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها للتثبّت من تطبيق التدابير والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكل مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت المواطنين والمقيمين لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات، بالتواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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