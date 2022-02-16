أمين عسير يتفقّد المراحل النهائية لمشروع تطوير وادي لعصان

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تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال المراحل النهائية لمشروع حديقة وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يعدّ من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.
ويتميز مشروع حديقة وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 1.5 كم، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت بأكثر من 20 ألف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية بطول 1 كم تقريبًا.
ويحتوي المشروع على جلسات مضيئة وملاعب رياضية متعددة وكافيه ودورات مياه ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.
وأكد “الحميدي” أن مشروع حدائق لعصان يأتي امتدادًا لمشروعات سياحية سابقة عدة.
أمين منطقة عسير مشروع حديقة وادي لعصان
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 03:00 PM
الحديقة تتمتع بمساحات خضراء على مساحة 20 ألف م2أمين عسير يتفقّد المراحل النهائية لمشروع تطوير وادي لعصان
تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال المراحل النهائية لمشروع حديقة وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يعدّ من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.
ويتميز مشروع حديقة وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 1.5 كم، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت بأكثر من 20 ألف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية بطول 1 كم تقريبًا.
ويحتوي المشروع على جلسات مضيئة وملاعب رياضية متعددة وكافيه ودورات مياه ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.
وأكد “الحميدي” أن مشروع حدائق لعصان يأتي امتدادًا لمشروعات سياحية سابقة عدة.
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