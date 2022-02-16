 التعليم تعتمد آليه اختبارات المرحلة الابتدائية

إشارة إلى تعميم رقم وتاريخ بشأن عودة الدراسة حضوريا خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة ابتدائية ‏وفي معاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر والطلاب الطالبات الأقل من 12 عاما في المرحلة المتوسطة.

وبناء على تعميم وزير التعليم رقم وتاريخ بشأن الموافقة على عدد الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريا وانطلاقا من حرص الوزارة على تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم (الحكومي والأهلي والعالمي) عليه يعتمد العمل بما يلي:

أولا/ تبدأ اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداء من الأحد 26/ 7/ 1443هـ على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

‏ثانيا: تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل الدراسية ابتداء من الأحد 3/ 8/ 1443هـ وحتى الخميس 7/ 8/ 1443هـ.

ثالثا: تقسيم الطلاب إلى مجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد على مادتين دراسيتين.

رابعا: تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي ورصد الدرجات ‏وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 7/ 8/ 1443هـ وفق الآلية المنظمة لذلك.