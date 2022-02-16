8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

أعلن المرور السعودي عبر حسابه في تويتر، عن إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور. ويكون استخراج الإذن عبر الخطوات التالية: 1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر عن طريق المتصفح. 2- اختيار المركبات (خدمات). 3- اختيار إدارة المركبات. 4- اختيار المركبة المعنيّة. 5- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب. 6- يتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح. 7- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح. 8- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.



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