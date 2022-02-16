ضبط مواطن سلب عددا من كبار السن بطاقاتهم البنكية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن، ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن شركة حراسات أمنية وادعاء تقديم المساعدة لكبار السن للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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