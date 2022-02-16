شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين تجاريتين وتحرر 35 مخالفة بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتي جنوب وغرب عرعر، خلال اليومين الماضيين منشأتين تجاريتين، وتحرير 35 مخالفة، وطُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً ومصادرة وإتلاف 39كجم من المواد الغذائية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة (ممتثل)، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.