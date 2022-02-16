شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الفصل الثاني لجميع المراحل حضورياً تبدأ 3 شعبان / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • بدء اختبارات المواد العملية والشفهية 26 شهر رجب

أعلنت وزارة التعليم عن أداء الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع مراحل التعليم (الحكومي والأهلي والعالمي) ابتداءً من يوم الأحد 3 شعبان وتنتهي يوم 7 شعبان لمدة 5 أيام، مع تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة ، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة وأن لا تزيد عن مادتين دراسيتين ، وان تبدأ اختبارات المواد العملية، والشفهية ومواد التقويم التكويني من يوم الأحد 26 من شهر رجب وان تكون ضمن اليوم الدراسي .