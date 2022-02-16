شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 96 طنًا من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 96 طنًا و 300 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 5.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي يستهدف توزيع ما يزيد عن 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.