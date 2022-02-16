محمد بن مسعود - الدمام - أوصت شركة التكافل الدولية في اجتماعها يوم أمس، بتوزيع ارباح للسنة المالية على المساهمين، بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 5 فلس للسهم الواحد وما مجموعه 425 ألف دينار.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة «التكافل الدولية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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