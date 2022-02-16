تحديد موعد القبول ببرامج الدراسات العليا العامة لعام 1444هـ بجامعة المؤسس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز, عن فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا العامة عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بعمادة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ, وذلك خلال الفترة من الأحد 26/7/1443هـ إلى الأحد 17/8/1443هـ.
ودعت العمادة الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا إلى ضرورة استيفاء شروط القبول قبل بداية فترة التقديم، والاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول, وذلك عبر زيارة موقع عمادة الدراسات العليا عبر الرابط
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