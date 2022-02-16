شكرا لقرائتكم خبر عن 122 ألف مستفيد من المراكز الصحية بالعلا خلال 2021م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت المراكز الصحية بمحافظة العلا خدماتها الطبية لـ 122448 مراجعًا خلال العام 2021م, شملت الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية من خلال العيادات التخصصية في مختلف المراكز الصحية بالمحافظة.

وتلقى 91461 مراجعًا الخدمات الطبية اللازمة لدى العيادات العامة بالمراكز الصحية بالعلا, فيما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 5201 مراجعًا, فيما قدّمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها الطبية المنزعة لـ 15799 مريضاً خلال الفترة ذاتها.

كما تلقت 2479 سيدة الخدمات الطبية في عيادات الحوامل, في حين قدّمت الكوادر الطبية 12998 خدمة في عيادات الضماد والحقن, إضافة إلى 11550 خدمة في عيادات المختبر.