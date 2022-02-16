شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

وأضاف معاليه بأن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي الختام رفع معاليه شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. إنه ولي ذلك والقادر عليه.