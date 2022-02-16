محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات قدّمت المراكز الصحية بمحافظة العلا خدماتها الطبية لـ 122448 مراجعًا خلال العام 2021م, شملت الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية من خلال العيادات التخصصية في مختلف المراكز الصحية بالمحافظة. وتلقى 91461 مراجعًا الخدمات الطبية اللازمة لدى العيادات العامة بالمراكز الصحية بالعلا, فيما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 5201 مراجعًا, فيما قدّمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها الطبية المنزعة لـ 15799 مريضاً خلال الفترة ذاتها. كما تلقت 2479 سيدة الخدمات الطبية في عيادات الحوامل, في حين قدّمت الكوادر الطبية 12998 خدمة في عيادات الضماد والحقن, إضافة إلى 11550 خدمة في عيادات المختبر.

كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الصحية بـ “العلا” تقدّم خدماتها لأكثر من 122 ألف مراجع خلال العام 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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