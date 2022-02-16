اخبار الخليج – 783 طالباً يستفيدون من دعم 45 معلم في «فسحة إتقان»

محمد بن مسعود - الدمام - استفاد 783 طالباً بالمرحلة الثانوية من دعم 45 معلم ضمن مبادرة «فسحة نجاح وإتقان»، والتي تقوم على استثمار أوقات الفسح المدرسية، للمزيد من المساندة الأكاديمية عبر الفصول الافتراضية، بما أسهم في تطوير الفهم والاستيعاب بمختلف المواد الدراسية، ورفع نتائج 99.8 % من تطبيقات تقويم الأداء.

وجاء ذلك بتنفيذ من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، ضمن المبادرات المدرسية النوعية التي انطلقت خلال الجائحة.

وتتلخص فكرة هذه المبادرة التي بدأت خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، في تقديم دعم أكاديمي وإثرائي إضافي من قبل الأقسام التعليمية، بتنظيم من مكتب الإرشاد الأكاديمي والمهني، وفريق الدعم التقني والفني، بهدف الارتقاء بالتحصيل الدراسي للطلبة على اختلاف مستوياتهم وفروقهم الفردية، وإكسابهم الكفايات المطلوبة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في تنمية تعلّمهم في ظل الظروف الاستثنائية.