روسيا عن احتمالية غزو أوكرانيا اليوم: نادرًا ما تبدأ حروب أوروبا الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

رفض السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف، التحذيرات الأمريكية من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا اليوم الأربعاء.

وقال: «في ما يتعلق بروسيا، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك هجوم هذا الأربعاء، ولن يكون هناك تصعيد في الأسبوع القادم أيضًا أو في الأسبوع الذي يليه أو في الشهر القادم»، مضيفا أن «الحروب في أوروبا نادرًا ما تبدأ يوم الأربعاء».

وكانت الولايات المتحدة، قالت إنها تعتبر التوغل الروسي المحتمل في أوكرانيا ممكنا قبل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين يوم الأحد.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا بالتحضير لهجوم جديد على أوكرانيا، على غرار ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، وهو اتهام تنفيه موسكو.