محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت أكثر من 3% في الجلسة السابقة؛ حيث يراقب المستثمرون تأثير تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا في ظل توازن مشدود بين شح الإمدادات العالمية وتعافي الطلب على الوقود.
وتداول خام «برنت» عند 93.19 دولار للبرميل بانخفاض 10 سنتات، بعد انخفاض بنسبة 3.3٪ خلال الليل، بعد أن أعلنت روسيا سحبًا جزئيًّا لقواتها بالقرب من أوكرانيا، فيما لم تتحقق الولايات المتحدة بعد من ذلك.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا في أحدث تداول عند 92.13 دولار، بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء منخفضًا 3.6٪.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. برميل «برنت» بـ93.19 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.