استقرار أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. برميل «برنت» بـ93.19 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت أكثر من 3% في الجلسة السابقة؛ حيث يراقب المستثمرون تأثير تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا في ظل توازن مشدود بين شح الإمدادات العالمية وتعافي الطلب على الوقود.

وتداول خام «برنت» عند 93.19 دولار للبرميل بانخفاض 10 سنتات، بعد انخفاض بنسبة 3.3٪ خلال الليل، بعد أن أعلنت روسيا سحبًا جزئيًّا لقواتها بالقرب من أوكرانيا، فيما لم تتحقق الولايات المتحدة بعد من ذلك.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا في أحدث تداول عند 92.13 دولار، بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء منخفضًا 3.6٪.