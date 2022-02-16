محمد بن مسعود - الدمام - قالت المنظمة: ظل عدد الوفيات مماثلاً لعددها في الأسبوع السابق قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق. وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الصحة العالمية: انخفاض في إصابات كورونا عالمياً الأسبوع الماضي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16 قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق. وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير. 16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 09:09 AM قالت المنظمة: ظل عدد الوفيات مماثلاً لعددها في الأسبوع السابق قالت المنظمة: ظل عدد الوفيات مماثلاً لعددها في الأسبوع السابق قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق. وبلغت الجائحة ذروتها حالياً في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.

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