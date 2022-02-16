شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الشؤون الإنسانية والإغاثية مع سفير أنغولا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد السفير الأنغولي بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب المتضررة والمنكوبة التي شملت جميع دول العالم بدون تمييز.