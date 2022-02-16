شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بوزير الشؤون الدينية الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم في القاهرة, بمعالي الوزير الاتحادي للشؤون الدينية والتحالف بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية لرئاسة أعمال الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وفي مستهل اللقاء، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما استعرض مجالات العمل الثنائي بين الوزارتين .

من جانبه، أثنى الوزير الباكستاني على الجهود التي تقدمها المملكة لجميع الدول خاصة ‏الجهود التي تخدم الأمة الإسلامية, ووصفها بأنها تاريخية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ مؤكداً أن المملكة لها مواقف كبيرة في دعم الدول الإسلامية, وهي دائماً سباقة لعمل الخير.

وأكد قادري خلال اللقاء، أن بلاده تساند وتدعم المملكة في مواقفها كافة.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الإسلامية للوزير الباكستاني مصحفاً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.