الصومال.. إطلاق نار وانفجارات في مقديشو واستهداف مراكز الشرطة ونقاط التفتيش

محمد بن مسعود - الدمام - سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، فجر اليوم الأربعاء.

فيما أعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي عبدالله نور، أن العاصمة مقديشو تعرضت لهجمات إرهابية استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش.

وأوضح “نور” عبر حسابه على تويتر، أنه “في الساعة 01:00 صباحًا، هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو، واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش”.

وأضاف: “أُعلم الشعب أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وسوف تنشر قوات الشرطة المزيد من المعلومات للشعب عندما يكون ذلك ممكنًا ومتاحًا”.الصومال إطلاق نار مقديشو